Al termine del ko di Genova,è intervenuto a Sky Sport: "Uno dei nostri problemi è che in questo momento non riusciamo ad essere costanti in attenzione e concentrazione come visto due giorni fa con l'Inter. E' difficile, gli altri sono più forti di noi già dall'inizio e se non ci mettiamo furore e cattiveria giusti è normale fare fatica"."All'inizio fuori casa riuscivamo ad incidere e fare punti. Anche oggi nel primo tempo abbiamo creato: in questo momento non siamo bravi a metterla dentro, soprattutto in trasferta. Ma lo Spezia sapeva che quest'anno sarebbe arrivato a giocarsela all'ultima giornata, soffrendo. E sarà così"."Questi atteggiamenti che non riesco a vedere nei ragazzi sono quelli che forse avevo anche io nei primi anni in Serie A. Per lo Spezia sarebbe fondamentale restare in questa categoria, sono convinto che lì può arrivare quella crescita. In questo momento alterniamo momenti belli ad altri in cui - come oggi - non siamo solidi e concediamo troppo. In altre situazioni, poi, attacchiamo la spina e siamo concentratissimi. La permanenza in categoria dà grande consapevolezza"."Ha avuto un problemino serio alla caviglia, è stato out quasi due mesi. Da quando è rientrato non è quello che abbiamo visto nel primo periodo, ma per recuperarlo dobbiamo ridargli fiducia e minutaggio. Un gol lo sbloccherebbe: si muove, dà una mano e aiuta la squadra, ma senza gol è un problema enorme per un attaccante"."Quanti punti servono? Non lo so, so che questa era una partita fondamentale. In queste ultime partite dobbiamo dare il massimo, quelle sotto continuano a fare punti".