L'allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro l'Inter: "Mi aspetto una sfida di grande sacrificio da parte nostra. Andiamo ad affrontare una delle squadre più forti del campionato, una delle squadre più forti d'Europa e in assoluto. Una squadra che ha tantissimi giocatori a disposizione, un grandissimo allenatore e per ben figurare dobbiamo dare tutto quello che abbiamo. In questi determinati momenti, anche a livello individuale, bisogna tirar fuori un po' di orgoglio e di voglia di non perdere sempre i duelli, voglia di portare a casa il risultato. Abbiamo tre partite molto ravvicinate: la prima è stata dispendiosa, anche per il campo pesante. Faremo le dovute analisi e riflessioni per gestire a livello di fatica il minutaggio dei ragazzi. A qualche giocatore faremo tirare il fiato, ma l'Inter è una montagna difficile da scalare e poi penseremo anche alla sfida di mercoledì".