Vincenzo, allenatore dello, parla dopo il ko contro il: “Questa partita è una partita che come succede nell’ultimo periodo siamo noi a farla dal primo all’ultimo minuto, ma con due grosse ingenuità non abbiamo portato a casa punti e abbiamo consegnato la partita all’avversario, che penso abbia ottenuto il massimo con poco. Mi dispiace tantissimo perché tutto ciò che creiamo e proponiamo non ci sta portando risultati, dobbiamo trovare al più presto la soluzione. Non dobbiamo mai perdere entusiasmo, in questi momenti qua, una squadra che deve salvarsi anche all’ultima giornata, se lo perdiamo fa male sia durante la partita che in futuro”.“L’involuzione è nei risultati, oggi abbiamo dominato la gara e fatto tutto quello che si doveva fare, ma manca quella ricerca della vittoria, del risultato, e di alcuni momenti in cui gli avversari ci hanno fatto vedere la malizia e ciò che significa arrivare al novantesimo con tre punti. Questo ci è mancato, ma se la base sono le prestazioni dobbiamo aggiungere anche altro. Lo abbiamo fatto in precedenza, ma vorrei dire che per arrivare a Natale a +1 dalla zona rossa ci avremmo tutti messo la firma. Dobbiamo continuare a pedalare, ripartire e ricominciare a fare punti ma tutto sommato il percorso nostro è positivo a parte le ultime giornate e da qui dobbiamo ripartire”.“In questo momento devo dire la verità, stiamo lavorando con una rosa molto ampia e dobbiamo cercare di renderla funzionale. Se capita qualche situazione il direttore e la società saranno vigili, se si può migliorare una squadra che può soffrire meno cercheremo di farlo. In questo momento non abbiamo ancora discusso, lo vedremo più avanti”.