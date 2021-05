Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, parla in conferenza in vista della sfida contro il Napoli: "il pareggio è un risultato che abbiamo cercato fortemente, l'Hellas è un avversario forte ed è stato un grande merito da parte nostra non mollare e credere fino alla fine di poter far gol. Sono contento che il gol sia arrivato da un subentrato, come la rifinitura. Questo è lo spirito che ci deve accompagnare da qui alla fine".



IL NAPOLI - "Hanno calciatori di livello mondiale: sui duelli individuali dovremo stare molto attenti, ma l'identità individuale deve rimanere uguale. Quando abbiamo la palla dovremo mettere in pratica quanto proviamo in settimana e sono sicuro che potremo mettere in difficoltà il Napoli. Tre partite in casa su quattro? Ben vengano! Una partita... difficile per noi, il Napoli sta giocando un grande calcio, tutti i giocatori sono ispirati e si divertono. Il pareggio col Cagliari è arrivato a tempo scaduto, ma la squadra gioca, propone e crea, siamo di fronte ad una delle squadre più forti del campionato. Dobbiamo giocare col massimo furore, mettendoli in difficoltà quando hanno la palla. Quando riusciamo a farlo abbiamo dimostrato di poter mettere in crisi chiunque".