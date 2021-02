Lunga intervista a Vincenzo Italiano del Corriere dello Sport: "Nessuno si aspettava di vedere uno Spezia più su degli ultimi posti e un Milan in testa. Il Milan gioca alla grande e ha pure uomini di valore assoluto e Ibrahimovic che è dappertutto. Il Milan attacca e costruisce, si procura correttamente rigori ed è molto organizzato".



IDEA - "Quando ero calciatore ho maturato questa convinzione: se vuoi ottenere qualche risultato non puoi non giocare bene. Significa: stare attento a entrambe le fasi, aggredire le partite, proporre qualcosa. Non si tratta di estetica. Per me giocare bene equivale a occupare lo spazio, muoversi nella maniera giusta quando non si ha la palla, andare a riconquistarla, concedere poco. La parola chiave è divertimento, uscire dal campo con il sorriso, quello è l'obiettivo da perseguire".



NAPOLI - "De Laurentiis è venuto a complimentarsi dopo la sfida con il Napoli, ma non mettiamo in giro cose su me e il Napoli per favore".



PIRLO - "Avessero proposto a me una grande squadra avrei accettato subito e cercato di fare del mio meglio. Invece sono dovuto passare dalle categorie inferiori. Stessa cosa, l'importante è lavorare sodo. Insisto col dire che la Juventus continua a essere la favorita per lo scudetto".