Al termine del match vinto contro la Sampdoria, a Sky Sport, interviene l'allenatore delloVincenzoQueste le sue parole: "Devi accettare qualche sbavatura in giocatori così giovani, ci sta. Hanno poca esperienza, fanno trattati con bastone e carota giornalmente"."L'ho visto nerissimo, mi sono limitato a salutarlo. Non è stata una delle migliori prestazioni, ma in dieci abbiamo tenuto testa al Napoli"."Abbiamo fatto una mezz'ora ottima, frutto anche della gara vinta contro il Napoli, c'è molto di quella gara. L'abbiamo preparata bene, una doppia vittoria in Serie A non è facile, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo attraversando momenti difficili, ma i ragazzi hanno uscito il carattere"."Io penso che lui abbia avuto una bella chance a a Carpi, ma non è riuscito a fare la differenza. A Trapani è maturato, ha giocato sia come centravanti che come esterno, poi l'ho voluto a La Spezia, è cresciuto molto, è decisivo, trascinatore, è diventato bravo anche dal dischetto"."C'è stato un momento in cui tra Covid e infortuni è stato più facile, ora non è semplice anche dal punto di vista degli allenamenti. Dobbiamo rendere funzionale la rosa, il mercato è aperto, dobbiamo fare qualcosina. Saponara è un giocatore di qualità, lo aspettiamo. Quando sarà pronto avremo una freccia ulteriore al nostro arco".