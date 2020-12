Il tecnico delloVincenzoha risposto alle domande della stampa prima della sfida di domani contro il Bologna:"Averla rivista mi ha confermato la sensazione che ho avuto dal campo e nell'immediato post-partita. Nel primo tempo siamo stati bravi a recuperare lo svantaggio, a cercare anche di fare un gol più dell'avversario. Non ci siamo riusciti, come sta capitando spesso in questo inizio di campionato. Purtroppo può capitare che nella seconda frazione entri meno concentrato, con meno qualità, inizi a sbagliare qualche situazione dove fino ad un quarto d'ora fa eri stato bravo e perdi le partite. Lo Spezia se non è con la qualità e l'attenzione al massimo può perdere con chiunque. Chiaramente sono situazioni che dobbiamo evitare però è successo. Speriamo che ci serva da lezione e ci faccia reagire già da domani"."Io penso che siano tutte situazioni di gioco normali. Capitano ad altre squadre e capitano anche a noi. In altre situazioni si è bravi a cercare con le preventive di non far ripartire l'avversario, altre volte sbagli, lo fai girare e ti fai puntare. Come succede alle altre squadre, succede anche a noi. Il problema è che deve accadere di meno durante una partita e dobbiamo saper leggere le situazioni in maniera più lucida. Sono situazioni di gioco che non accadono solamente allo Spezia, mi viene in mente al gol che abbiamo fatto alla Lazio. Ci sono stati momenti in cui siamo riusciti a venirne fuori bene, in altri casi può capitare. Sappiamo che dobbiamo stare più attenti in certe situazioni"."La flessione del secondo tempo, ne sono convinto, c'è stata perchè abbiamo corso tanto e male. A livello qualitativo nella gestione della palla e nelle corse che abbiamo fatto a vuoto dobbiamo stare più attenti. La squadra ha corso più dell'avversario e quando sbagli qualche appoggio di troppo e non riesci negli ultimi metri ad essere più bravo dell'avversario puoi perdere le partite. Aver perso significa non aver giocato bene in tutt'e due le fasi e dobbiamo cercare di essere più bravi"."Lo recuperiamo. Ci è dispiaciuto tantissimo non averlo per la trasferta di Crotone ma ha avuto un problema personale e non stava bene perché è stato un qualcosa che lo ha colpito tantissimo. Mentalmente non era al 100% e abbiamo deciso di non portarlo. Adesso è recuperato, il ragazzo si è allenato e domani sarà a disposizione"."Non vedevamo l'ora. Sono state undici trasferte per noi, tornare a casa, essere nel nostro stadio e nel nostro habitat è un altro modo di entrare in campo durante le gare. Siamo felici, speriamo di fare un'ottima gara soprattutto perchè la prima del Picco in A e ci teniamo a ben figurare"."Una partita difficile come tutte del resto. Lo Spezia non può permettersi di non arrivare con la massima attenzione e concentrazione alla partita. Domani affronteremo un Bologna arrabbiatissimo perchè è reduce da una sconfitta e da un ritiro. E' in infrasettimanale dove tutti vogliono cercare di fare punti e muovere la classifica. Il Bologna sulla carta è molto più avanti di noi e dobbiamo cercare di dare il massimo. Dare il massimo significa cercare di giocare bene, di stare attenti in entrambe le situazioni di gioco, concedere meno, creare tanto ed essere più concreti. Continuiamo così sapendo che l'attenzione deve essere massima, che dobbiamo lavorare bene e si deve credere in ciò che stiamo facendo".