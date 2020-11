Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, parla a La Nazione, raccontando come sta vivendo l’esperienza in Liguria: “Qua sto bene, c’è gente alla mano, come me. Questa avventura in Serie A l’ho sposata in pieno. L’affetto dei tifosi mi riempie il cuore di gioia. Una frase per descrive Spezia? Sorprendente”.