L'allenatore dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato a Dazn dopo il pareggio per 2-2 ottenuto contro la Sampdroia.



RAMMARICO - "Il risultato è ottimo però c'è rammarico. A 10-12 minuti dalla fine potevamo gioire. Adesso rimangono queste ultime due partite in casa e dovremo dare il massimo per ottenere i punti che ci permetteranno di salvarci. Siamo partiti forte, l'avevamo preparata così. Sia Maggiore che Farias hanno avuto due occasioni davvero ghiotte. Abbiamo creato tanto, peccato. Ci rimangono due partite casalinghe e ci giochiamo la stagione"



ESPERIENZA - "Spingiamo forte dal primo giorno, ci teniamo tanto a salvarci. A dieci minuti dalla fine ci sta non essere lucidissimi. Potevamo fare meglio su qualche situazione ma noi siamo questi. Spavaldi, giovani, a volte ingenui. Col Torino sarà una battaglia vera, da preparare in pochi giorni. Cercheremo di metterli in difficoltà".