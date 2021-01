L'allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma: "Incontreremo una squadra che avrà sicuramente il dente avvelenato e ci dobbiamo preparare per cercare di continuare su questa striscia di risultati, con questa mentalità che ci sta dando dei risultati e non dobbiamo abbassare la guardia".



Sulle condizioni di alcuni giocatori: "Galabinov non giocava da tantissimo tempo, sono contento per il gol e quello che ha fatto nei minuti in cui è stato utilizzato. Saponara sappiamo che dobbiamo renderlo un giocatore importante per questa squadra prima di tutto portandolo in condizione, facendolo crescere e dandogli minuti partita dopo partita. Recuperiamo tanti giocatori come Ricci, Acampora, Bastoni e Verde".