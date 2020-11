Vincenzo Italiano e il suo Spezia sono tra le rivelazioni di questo inizio stagione in Serie A. Il tecnico italo-tedesco ha parlato del momento della sua squadra a La Gazzetta dello Sport: "Stiamo crescendo, a noi piacerebbe sempre avere il pallino del gioco in mano, ma in Serie A non sempre si può. Se lancio la palla in avanti a caso, dopo qualche secondo correrò un pericolo. Se c’è spazio il pallone va giocato, anche dai difensori. Spesso i più bravi a centrocampo sono pressati quindi bisogna partire ancora da più dietro. Se continui a lanciare palla e a darla agli avversari starai sempre in trincea. Salvarsi sarebbe come vincere uno scudetto".