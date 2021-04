Rabbia Spezia dopo il ko in casa della Lazio. Il tecnico dei liguri, Vincenzo Italiano, parla a Dazn al termine dell'incontro: "Sono arrabbiatissimo, oggi un pareggio sarebbe stato meritatissimo e non portiamo nulla a casa per un episodio. Abbiamo giocato, creato e anche concesso qualcosa, ma il pareggio era meritato".



RIGORE LAZIO - "Verrò a parlarne nel momento in cui non mi sarà concesso. Ormai è andata, ma la responsabilità è nostra perché potevamo fare meglio. Mi auguri di allenare per altri trent'anni e quando non mi verrà fischiato un rigore così, tornerò a parlarne".



LA PARTITA - "Dobbiamo restare concentrati, siamo partiti un po' molli ma poi avevamo ripreso in mano la partita. Può essere l'aspetto mentale, quello fisico: speriamo di migliorare nelle prossime nove partite".