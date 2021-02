L'allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Sassuolo: "Squadra abbandonata a se stessa? No, in questo momento, oltre alle voci venute fuori da pochi giorni, la squadra è concentratissima sul campo. Non è cambiato nulla, oltre aver letto e sentito tutto ciò che si è scritto, ma la situazione sul campo non è diversa".