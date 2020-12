Artefice delle ottime prestazioni dello Spezia in Serie A, il tecnico Vincenzo Italiano potrebbe essere già pronto per una "big", tanto che su di lui avrebbero già messo gli occhi alcuni club tra cui la Fiorentina. Secondo Seriebnews.com, sembra che il club bianconero si stia già guardando intorno alla ricerca di un sostituto: il volto ideale potrebbe essere quello di Alessandro Nesta, attuale allenatore del Frosinone che lo scorso anno ha sfiorato la promozione perdendo in finale proprio contro i liguri.