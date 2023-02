Spezia-Juventus, match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Picco di La Spezia domenica 19 febbraio, alle ore 18:00. La Juventus ha vinto tutte e cinque le sfide di Serie A contro lo Spezia e in tre di queste non ha subito gol: i bianconeri sono una delle due formazioni - al pari della Lazio - contro cui i liguri hanno giocato più di una partita senza mai vincere. Ribaltone sulla panchina dei padroni di casa: non ci sarà Gotti, esonerato, e, in attesa di Semplici, ci sarà Lorieri. La Juve viene invece dalla delusione in Europa League dove si è fatta raggiungere dal Nantes.



DOVE VEDERLA - Spezia-Juventus, calcio d'inizio alle 18 di domenica 19 febbraio al Picco di La Spezia sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn.



LE PROBABILI FORMAZIONI



SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Wisniewski, Nikolaou; Ferrer, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov. All. Lorieri



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean. All. Allegri