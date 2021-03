Spezia-Benevento 1-1



Zoet 6: rientra da titolare dopo mesi. Non ha colpe sul gol di Gaich, poi normale amministrazione.

Ferrer 5,5: anche lo spagnolo era assente da mesi .Si vede che non ha ritmo partita e sbaglia anche appoggi semplici.

Ismajli 6,5: qualche brivido nel primo tempo quando il pallone transita dai suoi piedi ma regge la linea difensiva. Insuperabile sui palloni aerei.

Terzi 4,5: molti errori in fase di impostazione e di lettura dei palloni spioventi. La rete ospite nasce proprio da un suo errato stop. (1’ st Erlic 6,5: col croato è tutta un'altra musica. Colpisce anche una traversa sull'1-1 ).

Bastoni 5: il ragazzo di Piana Battolla sembra essersi smarrito. Quasi tutti i palloni che gioca sono fuori misura. (1’ st Marchizza 6,5: forse la miglior prestazione in serie A: attento e propositivo).

Estevez 5,5: l'argentino fa il suo ma senza strafare andando a sbattere sul doppio muro difensivo dei sanniti. (19’ st Maggiore 6,5: la verve ed effervescenza dello spezzino è contagiosa per i compagni)

Ricci 6: primo tempo abulico adeguandosi ai compagni, meglio nella ripresa pur senza strafare.

Sena 6,5: del trio di centrocampo di partenza è l’unico che mette anche un po’ di fosforo confermando la qualità delle sue ultime uscite. Si conferma anche nella ripresa.

Gyasi 6: gioca a destra, centrale, a sinistra: si adatta come pochi. Peccato per la traversa a portiere battuto.

Verde 7,5: sta bene di gamba e non è un caso che sia l’unico ad impensierire Montipò allo scadere della prima frazione. Suo il traversone per Gyasi che poi colpisce però la traversa, quindi segna il meritato pareggio (40’ st Galabinov s.v.)

Nzola 5: vaga per la propria zona del campo alla ricerca di palloni giocabili che non arrivano. (13’ st Farias 6: la rete del pari nasce da una sua proposizione in area, manca però di continuità).

Italiano 6: come col Parma rimedia negli spogliatoi durante l'intervallo. La rimonta si stampa sui legni del Picco.