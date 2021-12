Spezia-Lecce 0-2



Zoet 6: grande parata d’istinto su Listkowski a cui si deve inchinare sul gol del vantaggio pugliese. Incolpevole anche sul raddoppio. Non c’è molta sintonia col pacchetto arretrato e si vede

Hristov 5,5: si fa uccellare più volte dalla sua parte da dove arrivano cross insidiosi.

Erlic 5,5: dirige bene il reparto, ma Listkowski gli prende (insieme a Bertola) il tempo sul gol. (1’ st Antiste 4: semplicemente nullo e deleterio su ogni pallone che tocca)

Bertola 5: all’esordio il giovane 2003 ci mette personalità. A volte con troppa disinvoltura. Ma ha grosse responsabilità dirette su entrambi i gol.

Salva Ferrer 5,5: non solo dalla sua parte il Lecce è incisivo ma sbaglia anche alcuni appoggi elementari

Agudelo 5: la rapidità delle gambe e la voglia di rendersi incisivo ci sono ma sbaglia troppi appoggi (20’ st Nguiamba sv)

Kiwior 6: come a Roma Motta ripropone il difensore polacco centrale davanti alla difesa dove si destreggia abbastanza bene. (1’ st Bourabia 4,5: appoggia sempre indietro e la moviola di Vitaletti è più rapida)

Bastoni 6: corsa e quel minimo di qualità che si pretende ad una squadra di serie A. (20’ st Reca: sv)

Strelec 6: un po’ avulso dal gioco ma è l’unico ad impegnare severamente il portiere avversario e sempre di testa

Nzola 4,5: qualche allungo ma si vede che è svogliato. (25' st Colley: sv)

Motta 4: prestazione a dir poco imbarazzante sul piano tecnico, tattico ed atletico.