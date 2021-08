Cagliari-Spezia 2-2



Zoet 5: partita da 6,5 pieno fino al 19' del secondo tempo, quando "regala" il rigore del pareggio ai padroni di casa.



Nicolaou 6: da una sua discesa parte l'azione del primo gol spezzino.



Erlic 6,5: è il leader della difesa ligure, comanda la retroguardia con assoluta facilità.



Hristov 6,5: se il Cagliari non riapre subito la partita il merito è tutto suo. Fondamentale in più occasioni su Joao Pedro.



Amian 6,5: attento in fase difensiva, un "motorino" in fase offensiva. Suo l'assist per il gol di Bastoni.



Maggiore 7: leader e metronomo del centrocampo della squadra di Thiago Motta Il capitano è ovunque mostrando sicurezza e tante belle giocate.



Bastoni 7: schierato nell'insolito ruolo di mediano sforna una prestazione eccellente. Sua la rete del raddoppio arrivata con un'ottima incursione centrale.



Ferrer 5,5: Thiago Motta chiede di spingere sulle fasce e lui non collabora. Molto spesso è apparso fuori dal gioco.



(dal 40' s.t Vignali s.v)



Verde 6.5: è un valore aggiunto per l'attacco spezzino, con la sua corsa mette più volte in difficoltà la difesa sarda.



(dal 24' s.t Mraz 6: per un fuorigioco millimetrico non mette a segno il colpaccio siglando la rete del 3 a 2).



Gyasi 7: una vera e propria mina vagante. Il più pericoloso dei suoi. Sfiora più volte la doppietta personale.



Colley 6: manca di coraggio. Peccato, perché anche oggi ha mostrato di avere corsa e numeri per stupire.



All. Thiago Motta 6,5: con solamente 16 giocatori (di cui 3 portieri) trova un punto importantissimo. Per poco non trova una vittoria forse insperata alla vigilia.