Spezia-Sassuolo 2-2



Dragowski 7: gioca più di piede e sempre con costrutto, sicuro anche quando deve intervenire con le mani. Non si capisce con Caldara nel gol del pareggio di Pinamonti ma al 92’ fa la parata dell’anno su Defrel salvando il risultato

Hristov 6,5: anticipa e si propone con pochissime sbavature. Procura il rigore. La gomitata di Ferrari lo lascia negli spogliatoi. (1’ st Caldara 5,5: che pasticcio con Dragowski, poi salva su tiro di Henrique)

Kiwior 6: inizia non benissimo, si riprende ma poi si fa uccellare da Pinamonti.

Nikolaou 5,5: sembra l’unico con la testa altrove fin dall’inizio, soffre tutta la partita Berardi.

Gyasi 6,5: spinge molto di più, peccato che i servizi di cambio campo per la sua corsa siano spesso fuorimisura.

Bastoni 7: si vede che gioca in una mattonella che non è la sua, ma si applica come sempre ed anzi ha il merito di riportare lo Spezia in parità. (32’ st Sala sv)

Bourabia 7: l’aria del Picco lo rigenera. Recupera e dirige senza strafare.(20’ st Ekdal 4: due ammonizioni in 16’, meglio che si dia una regolata)

Agudelo 6,5: spostato sulla sinistra offre il meglio di sé ed insieme a Reca e Strelec confezionano l’azione che porta al gol di Bastoni.(20’ st Verde 5,5: va a scartamento ridotto e si vede)

Reca 6,5: inizia molto bene e da un suo cross nasce l’azione del pareggio.

Strelec 5: lotta e corre, ma evidenzia lacune tecniche che lo limitano. (12’ st Kovalenko 6: gioca troppo piantato a terra, si pretende qualcosa in più da lui)

Nzola 7: lotta come un leone, freddo dal dischetto.

Gotti 7: squadra spavalda che accetta l’uno contro uno. Gran primo tempo. E senza quel pasticcio difensivo…