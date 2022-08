Spezia-Empoli 1-0



Dragowski 7: due interventi risolutivi già nel primo tempo.Poi offre tranquillità al reparto.

Caldara 6,5: anticipa e si propone con pochissime sbavature.

Kiwior 6,5: autorevolezza nel suo ruolo naturale

Nikolaou 6: soffre Lammers ma non gli concede quasi nulla.

Gyasi 6: un ruolo che deve per forza ancora digerire, e non a caso si becca un’ammonizione dopo 4’ scarsi. Cresce nella ripresa (30’ st Strelec sv)

Agudelo 6: sufficienza stiracchiata, come Gyasi deve ancora capire molto della nuova posizione ed infatti perde un pallone sanguinoso in mezzo al campo per un contropiede che Bajrami non sfrutta come dovrebbe. Due calci mandati alle stelle nella ripresa, peccato.(46’ st Ellertson: sv)

Bourabia 7,5: recupera e dirige come Toscanini e da una palla recuperata in mezzo al campo da il la all’azione del vantaggio di Nzola.E’ un giocatore completamente rinato. (46’ st Sala sv)

Bastoni 6,5: si vede poco ma ha il grosso merito di fornire a Nzola l’assist del vantaggio

Reca 6,5: si è preso il binario che aveva nel 3-5-2 a Crotone. Impossibile fermarlo, cala alla distanza (30’ st Holm sv)

Verde 5,5: si è allenato poco in settimana e si vede che non è al massimo. (15’ st Ekdal 5,5: ci mette impegno ma va a scartamento ridotto, ma non potrebbe essere diversamente)

Nzola 7,5: con la testa migliore, il M’Bala migliore. Gol e reparto per 95’.

Gotti 7: squadra corta, ordinata e logica, che appena vede un varco riesce a creare superiorità. Buona la prima per il ‘normal-one’.