Spezia-Juventus 0-2



Dragowski sv: la maledizione dei portieri prosegue. (25’ Marchetti 5,5: qualche responsabilità sulla rasoiata da 30 metri di Di Maria)

Amian 7: partita esemplare in entrambe le fasi. Kostic non la vede mai

Ampadu 5,5: svirgola la palla sulla quale la Juve segna il gol del vantaggio.

Nikolaou 6,5: grinta e concentrazione da vendere. Perin gli nega il gol.

Reca 6,5: il treno polacco spinge finché ne ha.

Bourabia 7: corsa e geometrie

Ekdal 6,5: miglior prova da quando è in maglia bianca. (35’ st Caldara sv)

Agudelo 6: corsa e cuore (14’ st Nzola 6: mezz’ora per ritrovare il campo. Perin si supera evitando di riaprire il match)

Gyasi 6: si applica sulla fascia e non demerita

Verde 6: non ha lo sprint dei tempi migliori. (35’ st Maldini sv)

Shomurodov 6: qualche iniziativa di spessore

Lorieri 6: il cambio di modulo porta nuove geometrie. Si può e si deve ripartire da qui