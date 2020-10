Parma-Spezia 2-2



Provedel 6,5: ci mette del suo sulla rete di Gagliolo, non sempre preciso nelle uscite; grande parata nella ripresa su Karamoh



Sala 6: qualche distrazione di troppo sul gol del Parma ma Gervinho non lo impensierisce più di tanto



(Dall’8’ s.t. Ferrer 6: salva la sua squadra dagli assalti finali del Parma)



Terzi 6: giocate semplici per controllare le poche incursioni degli attaccanti del Parma)



Chabot 7: gran stacco di testa nel vantaggio dello Spezia e diverse chiusure perfette in difesa



Bastoni 6,5: spinge, crossa e va vicino al gol con una conclusione dalla distanza



(Dal 16’ s.t. Dell’Orco 5,5: si mangia un gol già fatto)



Bartolomei 6: mette in mostra le sue qualità tecniche soprattutto nel secondo tempo



Agoume 6,5: vince il duello con Brugman; da lui partono le azioni dello Spezia, colpisce un palo con un gran tiro



Pobega 6: mezz’ala di qualità, esce dopo un’ora di gioco buona



(Dall’8’ s.t. Estévez 6: colpisce un palo appena entrato)



Agudelo 7: una spina nel fianco sulla destra, segna il gol del raddoppio finalizzando una bella azione



(Dal 16’ s.t. Verde 6,5: crea almeno due palle gol pericolose con i suoi cross)



Nzola 6,5: ci mette il fisico e prova anche a girarsi per colpire a rete



(Dal 37’ s.t. Piccoli sv)



Gyasi 6,5: mette in difficoltà Grassi nel primo tempo e più di una volta trova la conclusione





All. Italiano 6,5: la sua squadra segna, colpisce tre pali e merita di vincere