Spezia-Sampdoria 2-1Provedel 6,5: salva su Jankto poi nulla può sulla prodezza di Candreva.Vignali 6,5: attento e preciso anche se Jankto resta un brutto cliente. Poi fa il cross per Pobega che porta al rigore. (34' st Salva Ferrer 6: al rientro sta attento nel convulso finales.v.)Terzi 7: firma il vantaggio e dirige l’orchestraChabot 7,5: pulito e soprattutto meno falloso. Passa indenne da cartellini gialli i primi 45’: un record. Ha il merito di fare da torre per il vantaggio di Terzi e da un suo cambio campo di 40’ nasce l’azione del 2-1. Monumentale.Marchizza 6: si dimentica di essere un difensore e Candreva fa l’Eurogol dalla sua zona di campo. Meglio nella ripresa.Estevez 6: lavoro un sacco di palloni. Impreciso nel primo quarto d’ora poi mette a posto i propri registri. (34' st Maggiore 6: dieci minuti di grande intensità.)Agoumè 7: sta acquisendo consapevolezza e soprattutto minuti nelle gambe.Pobega 6: un bel colpo di testa che sibila a pochi centimetri dal montante. Ma nel primo tempo si ferma lì. S'inserisce sul cross di Vignali che porta al rigore.(45' st Erlic s.v.)Gyasi 6,5: tanto lavoro sulla fascia e Augello fa fatica.Farias 5,5: l’opposto di Estevez. Inizia anche benino, poi si perde e si innervosisce. (20’ st Agudelo 6,5: entra bene nel match e due palloni potrebbe giocarli meglio)Nzola 6 si sbatte come sempre, ma non riesce quasi mai a prendere il tempo ai centrali doriani. Poi mezzo azzoppato riesce a stare freddo sul rigore. (34' st Piccoli 6: subito pronto a fare sportellate)Italiano 7: la squadra prova a fare la gara con più accortezza. Ma appena Marchizza perde le misure viene subito punito. Ritrovato il vantaggio questa volta, a differenza che col Bologna, si copre e la mossa lo premia.