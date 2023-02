: para alla grande su Caputo, non può nulla su Cambiaghi nè Vignato.: alla prima disattenzione viene punito da Caputo che gli scippa la palla e avvia l’azione del 2-1 di Cambiaghi.: sempre al posto giusto nel momento giusto. Sfiora anche il 3-0 in contropiede dopo una grande galoppata dalla difesa: poco elegante ma efficace in tutti gli interventi difensivi.: non si vede praticamente mai in proiezione offensiva.(Dal 28’: non riesce ad aiutare la squadra a proteggere il risultato).: partita di sostanza, ma è troppo morbido nel disimpegno che permette a Cambiaghi di scaraventare in porta il 2-1 dell’Empoli.: fatica a far girare la squadra, la doppia ammonizione è ingenua ma ingiusta.: tocca molti palloni ma non riesce mai a costruire qualcosa di pericoloso per l’Empoli.(Dal 33’ st).: corsa e fisicità sulla sinistra, ma esce in ritardo su Vignato in occasione del pari azzurro.: freddissimo nel segnare il secondo rigore dopo il primo parato (e fatto ripetere) da Vicario. Il secondo gol è un capolavoro di tecnica e forza.(Dal 7’ st:entra per rinforzare la linea mediana dopo l’espulsione di Esposito).: partita di corsa sacrificio e qualche giocata di ottima fattura.: avanti 2-0 alla mezzora, chiede alla squadra di non sbilanciarsi. L’espulsione di Esposito cambia l’inerzia della partita, ciononostante non riesce a trovare le giuste contromisure. Anche la gestione dei cambi convince il giusto.