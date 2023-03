Sassuolo-Spezia 1-0





Dragowski 6,5: spalanca le braccia e spaventa Henrique, che gliela gira addosso di testa. Paratone. Vola sul tiro di Rogerio e per poco non prende anche il rigore di Berardi.



Amian 5,5: bravo un tempo a reggere l’urto dell’esterno francese del Sassuolo. Bella gara di velocità, se gli va via, recupera cocciuto, però alla fine causa il rigore per un tocco di mano, proprio su un tiro di Laurienté.



Caldara 6: controlla Pinamonti ed è pronto a raddoppiare Laurienté. Senza svarioni.



Ampadu 6: chiude tutti i buchi e imposta a testa alta, rischia la giocata verticale e più di una volta la sbaglia, ma sempre con personalità.



Nikolaou 5,5: a volte ritarda il passaggio ed è costretto a girarsi, risvegliando il pressing avversario. Fatica a fermare l’estro di Berardi.



Bourabia 6: scende in campo con squadra e matita e disegna geometrie quando può.



(79’ Verde 6: mette un po’ di pepe sulla fascia destra dello Spezia)



Ekdal 5,5: nel primo tempo Henrique gli crea qualche problema, si assesta nella ripresa ma esce per un problema fisico.



(65’ Esposito 5,5: un po’ troppo compassato)



Gyasy 5,5: si annulla con Rogerio, più generoso che altro.



(79’ Shomurodov 6: cambio tardivo, forse. Resta ancora a bocca asciutta).



Agudelo 6: praticamente a uomo su Lopez, non vince ma neanche perde il duello dei piccoletti. Gli è mancato il guizzo vicino alla porta.



(79’ Cipot 5,5: è più arrembante di Maldini, ma senza la stessa qualità).



Maldini 5,5: elegante, non sbaglia il tocco quasi mai. Danza sul pallone ma non incide. Un tantino lezioso.



(65’ Zurkowski 5,5: quello di Empoli era un altro giocatore)



Nzola 6: parte a razzo e rimane una spina nel fianco di Ferrari per tutto il primo tempo. Poi il calo e la solitudine, fino al gol sbagliato nel finale.







All. Semplici 5,5: i suoi iniziano fortissimo, sembrano in serata, ma attaccano solo da una parte e durano un quarto d’ora. Senza Dragowski, poi, come le cose andrebbero anche peggio. Tenta il forcing finale inserendo Verde e Shomurodov forse troppo tardi. Niente da fare.