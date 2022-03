Spezia-Cagliari 2-0



Provedel sv: solo qualche uscita per colui che nelle ultime uscite ci aveva abituato a parate in serie.

Amian 7,5: che prova su Bellanova che lo punge per 90 minuti, ma ne sce vincitore a pieni voti.

Erlic 7,5: nessuna sbavatura, ancora una volta baluardo a cui aggiunge il gol che spalanca prospettive importanti. Una rete dal peso specifico identica, anche per la fattura, a quella dell’anno scorso contro il Crotone..

Nikolaou 7,5: baluardo infinito e quando c’è da spazzare non si fa pregare.

Reca 6,5: una prestazione finalmente equilibrata che lo porta a non commettere errori

Maggiore 6,5: sarebeb da 8 per la quantità di palloni giocati e recuperati ma sbaglia e tanto in fase di impostazione.

Kiwior 7,5: oggi il libero davanti alla difesa è mostruoso, pulendo e chiudendo anche gli spifferi.

Bastoni 6,5: macina chilometri come se non ci fosse un domani e come l’altro spezzino Maggiore spreca nelle misure in appoggio. (38’ st Hristov: 6, pochi minuti per un paio di interventi efficaci)

Verde 6,5: gran primo tempo macchiato dall’errore del dischetto.(23’ st Mana 7: entra e sigilla il match)

Gyasi 6,5:taglia e cuce come sempre, da prima punta e da quarto di centrocampo. (45’ st Salva Ferrer: sv)

Agudelo 6,5: va a strappi ed impegna Cragno. (23’ st Kovalenko 6,5: entra e riesce ad incidere nonostante cuore e mente altrove)

Motta 8: non sbaglia nulla, ha una squadra che lo segue ed imbavaglia il Cagliari portandolo a scuola.