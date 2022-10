Dragowski 6,5: Mazzocchi gliela mette all’incrocio e lui non può farci nulla. Poco impegnato per il resto del match. Nel finale è super su Piatek e Daniliuc.Ampadu 5,5: prova a cacciare via il cross di Candreva, fa involontariamente un assist a Mazzocchi.(dal 30’ st Strelec sv)Kiwior 5: in tandem con Nikolaou si fa bugerare dal tacco di Bonazzoli.Nikolaou 5: con Kiwior non riesce a fermare Bonazzoli. Soffre spesso Candreva.Amian 6: ferma una imbucata di Dia che avrebbe potuto mettere in porta Candreva. E’ il migliore della linea difensiva.(dal 20’ st Reca 6: dà una mano dietro)Bourabia 6: dà geometrie e sostanza in mezzo al campo. Si affaccia anche dalle parti di Sepe.Ekdal 5: è in netto ritardo nell’uscita su Mazzocchi.(dal 29’ st Maldini sv)Agudelo 6: la prima conclusione del match è sua, Sepe lo mura e sulla respinta non lo punisce.Holm 6: a sinistra prova spesso a pungere. Un rasoterra forte mette paura a Sepe al 41’.Gyasi 5,5: combina poco in tandem con Nzola.(19’ st Verde 6: dà più vivacità rispetto al compagno. Spesso punta Mazzocchi, in pieno recupero spara alto una palla invitanteNzola 6,5: velocità, forza fisica, pesonalità e tecnica. L’attacco dello Spezia è tutto sulle sue spalle, non ha paura di fare la guerra con Fazio e Daniliuc. Sfiora il gol con un gran sinistro ma non è fortunato.All. Gotti 5,5: ha poco da rimproverare ai suoi se non un pizzico di attenzione difensiva in più e più precisione sotto porta. Ma la sfortuna ha fatto la sua parte.