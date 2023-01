Atalanta-Spezia 5-2



Zovko 5: male, prende tre gol con troppa leggerezza, mai reattivo se non al 37’ della ripresa, quando è troppo tardi ma vola su Muriel.



Hristov 5: non sale praticamente mai, lasciando campo libero a Lookman, che fa un po’ quello che vuole. Nella ripresa peggiora le cose, rischia il gol di Zapata, becca il giallo e si fa sfuggire Højlund. Male.



(Dal 28’ s.t. Amian: sv).



Kiwior 5,5: si fa beffare da Zapata, che si serve di lui per mandare la palla in corner e passare in vantaggio. Perde diversi duelli con il colombiano



Nikolaou 5,5: si fa trovare sempre un metro indietro ai nerazzurri, disattento



(Dal 16’ s.t. Caldara 5,5: applausi dai bergamaschi, fatica a stare al passo di Muriel).



Holm 6: dà del filo da torcere a Ederson, costretto a spendere il giallo, la Juve osserva interessata.



(Dal 16’ s.t. Ferrer 5: si perde Højlund sul poker, entra male).



Kovalenko 6: l’ex di giornata fa vedere dalle parti di Hateboer ma non è mai propositivo.



(Dal 28’ s.t. Maldini 6: il papà in tribuna era contento).



Ekdal 6,5: accorcia il risultato con un bel diagonale, scappa sempre via a Ederson d’astuzia.



(Dal 16’ s.t. Ampadu 5: non si vedono i suoi lampi, poi segna nella porta sbagliata).



Esposito 6: cresce col passare dei minuti, salva la porta dalle incursioni di Zapata nella ripresa.



Moutinho 5: non riesce a frenare la corsa di Hateboer, si addormenta sul secondo e pure sul terzo gol dell’Atalanta.



Nzola 6,5: memore del gol segnato solo quindici giorni fa ai nerazzurri, ha reso ostico ogni rinvio di Musso e ha servito Ekdal per il gol che aveva riaperto le speranze spezzine



Verde 6: luci e ombre, prima segna riaprendo la gara sul 3-2, poi a causa di un suo errore rischia di regalare gol a Zapata, ma la traversa lo salva.





All. Gotti 6: non ha rinunciato a Nzola, una mossa che paga quando i suoi tornano in partita. Ci crede e lo inculca ai suoi, anche se è giusto pensare alla salvezza.