Spezia-Bologna 2-2



Provedel 5,5: un paio di indecisioni giocando la palla di piede nel primo tempo. Nel finale si fa sorprendere fuori dai pali quindi esattamente come in Coppa Italia aveva fatto Krapikas para il rigore allo scadere del recupero a Barrow.

Ferrer 6: spinge molto sulla fascia. Poi paga la fatica nella ripresa.

Erlic 6,5: sicuro gioca come un veterano.

Chabot 7: sempre concentrato e si fa valere anche in mezzo al campo.

Marchizza 6,5: si sta riprendendo e si vede soprattutto quando si propone. Alla distanza cala.

Estevez 6: concreto ma sbaglia un gol da 2 metri nella ripresa da il là all’azione del 2-0 (35’ st Pobega 5,5: sembra stanco e procura il rigore al 93’)

Agoumè 6: Senza infamia e senza lode: risolve due situazioni delicate nell’area piccola. (35’ st Ricci sv).

Maggiore 7: non parte benissimo ma poi quando trova il proprio ritmo gara è una furia. (28’ st Deiola 6: sradica un gran pallone in mezzo al campo per l’azione del possibile 3-0)

Agudelo 6: frizzante come sempre. Sbaglia un’occasionissima nella ripresa colpendo il palo, poi mette l’assist per il 2-0 (19’ st Farias sv)

Gyasi 7: incide pesantemente sul gol con l’assist vincente ma è nella ripresa che ritorna su un avversario lanciato a rete.

Nzola 7,5: con lui in campo è un altro Spezia. Non soltanto per la doppietta ma perché riesce a far salire la squadra che diventa molto più concreta.

Italiano 6,5: le marcature preventive sono migliorate. La squadra paga due grosse disattenzioni e non è certamente colpa sua.