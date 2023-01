Spezia-Atalanta 2-2Zoet 6: un intervento risolutore su Zapata dove si infortuna ed è costretto ad uscire (17’ Zovko 6: entra a freddo esordendo in A, un po’ acerbo ma fa due interventi nel primo tempo da applausi, forse ostruito nella visuale su entrambi i gol bergamaschi)Amian 6,5: inizia malino, poi è determinante su diverse chiusure in area.Kiwior 5,5: preciso in ogni situazione su Zapata, in netto affanno su HojlundNikolaou 6:gara diligente ma sbaglia un paio di appoggiHolm 6,5: subito un paio di sgroppate e su una al 3’ Bastoni tutto solo potrebbe già portare in vantaggio i suoi.Bourabia 7: quando può mette in moto i tentacoli e soprattutto lancia Nzola in campo aperto per il raddoppio. Unico a ragionare e portare la croce nella ripresaAmpadu 6: messo a dirigere il traffico, si impegna ma non trova mai le misure, poi troverebbe anche il gol del 3-0 annullato al Var e sfiora di nuovo l’incrocio dei pali. (23’ st Ekdal: sv)Bastoni 6:si divora un gol incredibile, poi reagisce ma senza incidere (23’ st Kovalenko: sv)Reca 5,5: oggi più in copertura, sbaglia clamorosamente un appoggio in campo aperto. (22’ st Moutinho: sv)Nzola 7,5: un gol, un assist e per poco non fa il 3-0. Esce per un problema e la squadra ne risente (22’ st Maldini 5: entra col piglio sbagliatissimo, quasi indisponente)Gyasi 7,5: gol da vero uomo d’area e soprattutto una gran copertura difensiva allo scadere del primo tempo su Palomino. Oggi capitano a tutto tondoGotti 7: Si vede che i reparti sono legati e contro una delle corrazzate del campionato mette i suoi 5 volte davanti a Sportiello. Di più non può fare.