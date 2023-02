- Incolpevole sul gol di Beto, compie un mezzo miracolo sul tacco di Ehizibue. Incolpevole anche sulla seconda rete di Pereyra, ma compie un altro mezzo miracolo sulla mezza rovesciata di Beto da due passi.- La maggior parte delle azioni arrivano dalle sue azioni, si perde Udogie nell'azione del 2-1 per l'Udinese.- Semplici lo vede centrale, imposta da dietro. Prende il comando della linea difensiva, deve migliorare un po' sulle letture ma il difensore è il ruolo con cui può costruirsi una carriera.- Si fa aggirare da Success e si perde l'inserimento di Beto nell'azione dell'1-1, poi nel secondo tempo non riesce a prendere le misure del nigeriano.- Si perde diverse volte Ehizibue e in fase offensiva spinge poco nel primo tempo. Nella ripresa, però, cambia mettendo in difficoltà l'Udinese.- Vicino al raddoppio con il tocco sotto impreciso, gli ricapita un rigore in movimento di sinistro al 37' del primo tempo che spreca nuovamente. Nel secondo tempo fa il solito lavoro di ordinaria amministrazione.- Accorcia su Success e fa partire azione del gol, poi sparisce dalla partita. Non prende l'iniziativa in fase di possesso e fa fatica ad accorciare sugli inserimenti delle mezzali.- Più libero di partire largo per accentrarsi con il sinistro. Poco ispirato, non crea molto. (Dal 63'- Corre tanto e si dà da fare ma è poco preciso e mai pericoloso)- Trequartista forse suo ruolo naturale e si vede (rifinisce e trova i compagni con filtranti precisi e pericolosi). È uno dei più pericolosi dello Spezia ed è lui a far partire il contropiede e poi servire Nzola per il 2-2. Dopo Nzola il migliore dei suoi. (Dal 75'sv.)- Il più in ombra della trequarti dello Spezia, si divora il gol del 2-2 a porta vuota. Con l'ingresso di Shomurodov viene spostato a tutta fascia sulla destra dove fa molto meglio, sia in fase offensiva che difensiva.- Bravo a farsi trovare pronto su una palla vagante, salta Becao e Silvestri. Lotta tanto con Becao e si fa trovare pronto per l'assist di Agudelo per il 2-2. Fisicamente è dominante. (dal 90'- Preparare una partita dopo solo 3 allenamenti non era semplice. La squadra dimostera carattere, per il gioco ci vorrà ancora tempo.