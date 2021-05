smanaccia fuori un cross insidioso di Augello al 25’, si distende sulla botta dal limite di Damsgaard.: dal suo destro nasce il cross da cui origina il gol del vantaggio bianconero. Attacca e difende con continuità.mura una conclusione a botta sicura di Tonelli. Non perde mai il diretto avversario, prestazione pulita e senza sbavature.: gioca una partita ruvida, con qualche spigolo, parecchi tocchi non proprio educati ma molto efficaci. Però non chiude su Keita, quanado il numero 10 spara in porta da due passi il 2-2.: lento sul gol blucerchiato, si dimentica di Verre. Da un suo lancio arriva l’occasione creata e trasformata da Pobega. Nel gol del raddoppio però sbaglia, insieme a Terzi, perdendosi Keita, inizialmente marcato proprio dal terzino.: copre e riparte, salta secco Tonelli e sfiora il raddoppio. Solita gara generosa, con tantissimi kilometri all’attivo e gran presenza in aiuto ai compagni.(dal 41’ s.t.: dà tutto, martella e raddoppia. Prestazione di spessore in mezzo al campo.(dal 29’ s.t.qualche guizzo nel finale.): letteralmente scatenato, lo vedi in ogni zona del campo. Ha il compito di pressare Ekdal, soffocando il cervello blucerchiato a centrocampo, ma mantiene pure la lucidità di riempire l’area, tanto da avventarsi per primo sul pallone vagante che vale lo 0-1 ospite. Sfortunato sul rimpallo involontario per l’imbucata di Gabbiadini, si riscatta a metà ripresa con una rete di platino.(dal 29’ s.t.tenta un paio di ripartenze, senza particolare fortuna. Buona una chiusura): doppio errore, uno per tempo. Il primo, a tu per tu con Audero, è piuttosto corposo ma il secondo è clamoroso. L’attaccante centra il palo con il portiere battuto a due passi dalla porta.dopo neppure dieci minuti, ha la palla per il vantaggio ma il colpo di testa da due passi è pigro e morbido e si perde sul fondo. Lotta con Tonelli, ma l’errore pesa sul voto. Italiano lo sostituisce all’intervallo.(dal 1’ s.t.: va a fare la punta, e sfiora il gol del vantaggio con un colpo di testa di poco a lato. Serve un pallone splendido a Farias, ma l’esterno si divora il gol.: si abbassa quasi sulla linea dei centrocampisti, ma il primo pallone è un cioccolatino per la testa di Piccoli, non sfruttato dalla punta. Di fatto è un esterno aggiunto, difende e riparte per novanta minuti.All.: lo Spezia ha idee e grinta, tiene palla e gioca a due tocchi. La modestia tecnica di alcuni interpreti viene colmata dall'organizzazione di gioco. Un paio di imprecisioni difensive impediscono alla squadra bianconera di portare a casa tre punti pesantissimi, ma l'allenatore ha fatto il massimo con il capitale a sua disposizione.