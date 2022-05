- Nel primo tempo piazza parate importanti, miracolosa quella su Udogie. È grazie ai suoi guantoni che lo Spezia sigilla questa vittoria fondamentale.- Limita Udogie, l'esterno dell'Udinese, un cliente davvero scomodo, non gli crea grandi pericoli. Preciso in marcatura. Cerca anche di accompagnare l'azione.- Deulofeu gira a largo, Pussetto viene annullato. Stesso discorso per Nestorovski. Alza un muro, questa sera da lì non si passa. Di testa la prende sempre lui.- Difensivamente lo Spezia tiene bene nonostante il forcing dell'Udinese. Anche la sua è un'ottima prestazione. Diligente in marcatura, non concede mai spazi agli attaccanti friulani.- Solo trenta minuti in campo, costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un infortunio. Nella prima mezz'ora comunque soffre parecchio l'intraprendenza di Molina. Dal 30’- Entra a freddo, risulta essere uno dei migliori in campo. Suo l'assist per il pari di Verde. E' sempre lui a rubare furbescamente palla a Marì in area e a servire a Gyasi per la rete del raddoppio.- Sfortunato in occasione del gol dell'1 a 0 quando il suo rinvio sbatte sulla schiena di Udogie finendo poi tra i piedi di Molina. Questo episodio non lo condiziona. Cresce con l'andare dei minuti, nella ripresa spinge moltissimo. Sigla la rete del 3 a 1 che chiude la partita. Dall’83’- Nel primo tempo fatica a tenere il passo di Pereyra e nello scontro fisico con Walace. Nella ripresa riesce maggiormente a prendere le misure e a rendersi utile con recuperi importanti.- Prestazione da vero leader. Decisivo, la sua zampata regala il pari allo Spezia e cambia nettamente il corso degli eventi. Gioca a tutto campo, dando una mano anche quando c'è da ripiegare. Dal 67’- Entra quando la partita è già ben incanalata.- Si muove molto, cerca di non dare punti di riferimento. Va vicino in un paio di occasioni al gol ma sulla sua strada trova un super Silvestri. Dal 67’- Thiago Motta lo getta nella mischia, lui gioca senza paura cercando di mettere in mostra le sue qualità.- Segna un gol pesantissimo, che vale la la salvezza. Partita eroica, per uno dei grandi protagonisti della stagione spezzina. Dall’83’- Spesso si trova da solo a lottare contro i centrali dell'Udinese, riesce comunque a tenere il pallone e far salire i compagni. Tanto lavoro sporco per lui. Avrebbe meritato il gol ma dal dischetto spara in curva.- A metà stagione era praticamente esonerato, alla fine è lui ad avere ragione. C'è molto di suo in questa salvezza. Fa crescere la squadra, centrando in risultato importantissimo.