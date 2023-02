Spezia-Napoli 0-3



Dragowski 5,5: praticamente inoperoso ma è compartecipe con Caldara del 2° gol azzurro

Ampadu 5,5: viene riportato a fare il braccetto di destra, ma non ha tempi e giocate; meglio nella ripresa

Caldara 4,5: Osimhen è un brutto cliente ma a parte la prima mezz’ora poi non la vede mai. (30’ st Cipot sv)

Nikolaou 6: meriterebbe la palma di migliore in campo ma il pasticcio con Dragowski è impietoso

Amian 6: si applica sulla fascia e non demerita

Bourabia 5: surclassato dalla velocità in mezzo al campo

Esposito 5,5: prova a dare ordine ma soffre la fisicità degli azzurri (47’ st Wisniewski) sv)

Agudeloi 6: 90’ di corsa e di cuore. Ha sul destro una palla che potrebbe cambiare almeno in avvio, il match

Reca 5,5: più diligente di altre volte, ma il fallo di mano che sblocca la gara resta.

Verde 5: prova a fare qualcosa, ma non è supportato e si smarrisce (30’ st Maldini sv)

Shomurodov 5,5: nemmeno il tempo di arrivare e già in campo. Fa anche troppo, ma non abbastanza. (30’ st Krollis sv)

Gotti 6: ci voleva un miracolo che è durato 45’, i primi. Oggi in queste condizioni sarebbe stato difficile per chiunque tra assenze e la qualità dell’avversario