può davvero poco sul gol subito, ma fa il suo su molte altre occasioni pericolose.molte difficoltà in fase difensiva, soprattutto nella prima fase della gara. Soffre la velocità e gli inserimenti avversari.in difesa cerca di tenere alta la concentrazione dei suoi compagni, anche a costo di rischiare il contrasto.le imprecisioni maggiori sono state sui palloni alti e sulle imbucate in velocità degli avversari.impreciso soprattutto nelle ripartenze, con palloni lunghi spesso fuori misura che ne rovinano l'azione.primo tempo sotto tono, ma nella ripresa si rende molto più utile al gioco della squadra con ampie falcate e assist per nella trequarti avversaria.nella ripresa si fa vedere più spesso, cercando di spezzare il gioco. Si spegne nel finale con passaggi ed idee sbagliate.(dal 38' s.t.migliore in campo dei suoi. C'è sempre su ogni azione e si propone con continuità anche in fase offensiva.(dal 22' s.t.dà quella presenza in più in area di rigore avversaria, cercando anche l'uno contro uno. Buona intraprendenza.)non reca quasi mai alcun pericolo sotto la porta avversaria. Si incarta spesso su stesso e perde molti contrasti.(dal 22' s.t.costretto a fare la doppia fase, si rende prezioso anche in attacco con l'assist al bacio del gol del pareggio.)nel secondo tempo si mangia un gol da pochi passi, simbolo di una gara non positiva. Troppo impreciso e poco cinico, annullato da Magnani su ogni azione.primo tempo nullo, mentre nel secondo cerca di risvegliarsi un poco insieme alla squadra. Nulla di fatto comunque, ingabbiato tra le maglie avversarie.(dal 38' s.t.bellissimo ed importantissimo gol che riporta lo Spezia in pareggio.)i cambi hanno fatto la differenza, con una squadra che nel secondo tempo ha preso in mano il pallino del gioco anche rischiando qualcosa in più dietro. Ottima lettura della gara dopo alcune scelte discutibili.