Spezia-Torino 4-1



Zoet 7: preferito a sorpresa a Provedel dimostra grande presenza mentale. Al 44’ delle ripresa mette in angolo l’unico tiro in porta (di testa di Bremer) del Torino in 90’.

Ferrer 7: bene come tutto il reparto difensivo, si propone e bene. Ingenuo sul rigore che avrebbe potuto riaprire il match.

Ismajli 7,5: annulla Belotti, il centravanti della nazionale. Punto.

Terzi 8: puntuale, deciso, dirige come non mai il reparto da vero capitano.

Marchizza 7: da una sua sgroppata parte l’azione del vantaggio. Risoluto in difesa.

Maggiore 8,5: mostruoso. La migliore gara di sempre del talento spezzino. Ovunque, uno e trino.

Ricci 6,5: non all’altezza del suo standard ma comunque ampiamente positivo.

(12’ st Sena 7: qualità nel dirigere il traffico)

Pobega 7,5: insieme a Maggiore formano una coppia di giovani mezz’ali dal talento cristallino. Moto perpetuo. (23’ st Estevez 6,5: diga in mezzo al campo, e per poco non centra la rete su punizione).

Agudelo 6,5: la verve è la sua ed infatti da una sua serpentina al limite parte l’azione che porta Saponara alla rete del vantaggio. (12’ st Farias 7: si immola in difesa in un paio di situazioni, poi pesca Erlic pennellando un cross al bacio)

Saponara 8: spacca la partita nel primo tempo, un palo ed il gol del vantaggio. Poi tanta classe al servizio della squadra. (32’ st Erlic 7: mette dentro la rete che dice che può bastare così)

N’Zola 8: la testa è quella dei giorni migliori. E’ vero, si divora due occasioni ma ne mette dentro altrettante. Decisivo.

Italiano 8,5: un doppio capolavoro: partita perfetta e salvezza con un turno di anticipo di una squadra che dal 20 agosto non si è ancora fermata. Un miracolo sportivo da tramandare ai posteri.