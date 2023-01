Spezia-Roma 0-2



Dragowski sv: nessun intervento, ma raccoglie due palloni in fondo alla rete, certamente non per colpa sua.

Amian 5,5: gioca a sinistra ma sbaglia in coabitazione con Caldara l’intervento di testa che spalanca il vantaggio della Roma

Caldara 5: aveva un brutto cliente che in effetti gli fa male, molto.

Hristov 5:non può fare il braccetto nella difesa a tre. (1’ st Esposito 5,5: per personalità e qualche verticalizzazione meriterebbe di più ma al 2° pallone toccato lancia la Roma in contropiede dove chiude la gara)

Holm sv: cade male e s’infortuna. (13’ Salva Ferrer 5,5: impalpabile nonostante ci sia impegno)

Bourabia 5,5: meno propositivo di altre occasioni (10’ st Kovalenko 5: impresentabile)

Ampadu 6: prova a dare ordine e sostanza riuscendovi in parte.

Agudelo 5,5:meglio i primi 45’ poi si eclissa e si attorciglia su se stesso

Reca 5,5: un po’ di corsa ma nulla più. (34’ st Moutinho sv)

Verde 5: tocca tre palloni in croce e non da ritmo e sostanza. (1’ st Maldini 5,5: si impegna e sfodera una bella girata dal limite)

Gyasi 5: impegno e poco altro, anzi nulla.

Gotti 5: le defezioni, determinanti di alcuni elementi, lo impalano sull’altare. Difficile fare di più, ma la squadra è sembrata arrendersi troppo presto, una squadra lenta e senza idee. Peggiore gara della sua gestione al Picco.