Spezia-Milan 1-2





Zoet 6: forse anche abbagliato dal sole riesce solo ad intuire la capocciata di Maldini. Incolpevole anche sul 2° gol rossonero. Ma si fa trovare sempre attento in ogni situazione.

Amian 6,5: imbavaglia Rebic mentre su Leao ha il suo bel da fare. Annaspa per la stanchezza sulla rete che decide il match.

Hristov 5,5: gara diligente ma viene sovrastato da Maldini e poi paga la disattenzione su Diaz.

Nikolaou 5,5: Annulla Giroud ma come il compagno di reparto si dimentica di Diaz nel finale in mezzo all’area altrimenti il voto sarebbe ben oltre la sufficienza così come Hristov

Bastoni 7: corre e spinge sulla fascia dal 1° al 90°. Due traversoni nella ripresa che sono solo da spingere in gol falliti da Maggiore e Strelec.

Sala 6: diligente ma nulla più. Frenato anche da un’ammonizione apparsa alquanto eccessiva. (20’ st Verde 7: dà vivacità e soprattutto regala il gol del momentaneo pareggio)

Bourabia 6: meglio nel primo tempo. Ancora indietro col fiato tant’è che nella ripresa perde più di un pallone sanguinario e sull’ultimo nasce l’azione della vittoria rossonera, altrimenti meriterebbe di più.

Antiste 6: dirottato sulla fascia è il solito peperino, ma non riesce a pungere.(20’ st Manaj 5,5: quello dove viene utilizzato non è il suo ruolo e si vede)

Maggiore 6: l’impegno non manca ma non basta. Nella ripresa fa fatica ad assorbire un duro contrasto a metà campo e fallisce a porta vuota un cross pennellato di Bastoni. (20’ st Salva Ferrer 5,5: un pesce fuor d’acqua, lui terzino destro impiegato a fare la mezz’ala sinistra)

Gyasi 5,5: il solito volenteroso ma si ferma lì. (34’ st Strelec sv).

Nzola 5,5: una gara intera per mettere minuti nelle gambe. Nulla di più. Non uno spunto.

Motta 6: difficile fare di più. La squadra è sembrata più compatta e solida ed era riuscita anche a pareggiarla ma, pur con motivi diversi, ci sono lacune evidenti in ogni zona del campo.