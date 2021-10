: rimane pietrificato sulla spizzata da due passi di Yoshida. Incolpevole sulla botta di Candreva.: si dimentica completamente di Candreva alle sue spalle, quando l’esterno blucerchiato raddoppia. Rimane bloccato sulla linea dei difensori, specialmente quando si ritrova Candreva sul suo lato.: troppo fiacca la sua marcatura su Gabbiadini. Secondo tempo più tranquillo, perché la Samp arretra il baricentro.: si lascia anticipare da Caputo sul vantaggio, soffre le imbucate di Gabbiadini. Meno problemi nella ripresa, ma prestazione negativa.: non riesce a spingere come in altre occasioni. Qualche difficoltà quando Candreva lo attacca, meglio se di fronte ha Bereszynski.: dello Spezia è il più combattivo, interpreta il ruolo di capitano lottando in mezzo al campo. Chiama anche Audero alla parata.: tocca tanti palloni, ma quando ha la sfera non trova praticamente mai il corridoio giusto. Si propone in appoggio a Maggiore, ma sarebbe necessaria un po’ più di qualità.: qualche guizzo, e poco altro. Tanti tocchi sbagliati.(dal 13’ s.t.: entra bene, prova un paio di volte la conclusione, cerca di dare vivacità ma predica spesso nel deserto).: per lui, ex Genoa, è un derby al quadrato. Suo il primo tiro in porta del match, per lo meno tenta un paio di strappi anche se viene facilmente rintuzzato dalla retroguardia doriana.(dal 32’ s.t.: vivace quando può puntare l’uomo, ma sfortunato a toccare la palla del vantaggio dei padroni di casa. Si ritrova praticamente sul tacco una ‘pallonata’ di Bastoni, il numero 11 bianconero riesce a deviare in porta, ma in bocca ad Audero. Serataccia,(dal 13’ s.t.: lotta, sgomita ma non riesce a liberarsi della pressione di Colley e Yoshida): è un po’ leggerino, la giovane età e la poca esperienza si fanno sentire, stretto tra Colley e Yoshida. Ha il merito di tentare il tiro più pericoloso dello Spezia nella prima frazione. Ha dalla sua l’età e margini importanti.All.: lo Spezia gioca un brutto primo tempo, e una ripresa più propositiva, cercando di scardinare senza successo il fortino blucerchiato. Mancano un po’ di idee e di vivacità alla fase offensiva, che sembra dover trovare ancora un assetto predefinito. Si sente la mancanza di giocatori di esperienza, tante assenze hanno influito.