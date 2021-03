Spezia-Cagliari 2.1: nei primi 10 minuti di gioco salva la squadra per ben due volte. Al 74' minuto compie un vero e proprio miracolo su Pereiro.: sale pochissimo ma in difesa compie alcuni interventi decisivi.: gara pulita per circa 70 minuti, poi subisce la rinascita ospite.gli attaccanti ospiti passano raramente dalle sue parti.(dal 36' s.t: sempre presente in fase offensiva ma dietro si dimentica molto spesso di Marin.(dal 1' s.t: entra lui e cambia la gara. Imprendibile sull'out di sinistra).: gara di quantità più che di qualità. Sono mancate le sue proiezioni offensive.(dal 10' s.t: troppi gli errori commessi in fase di ripartenza).detta i tempi della squadra senza troppi problemi. E' il vero motore della macchina bianconera.: prestazione di grande spessore per lo spezzino, coronata da un importante e decisivo gol.(dal 36' s.t).: l'ex rossoblù mette in campo tanto cuore e tanti polmoni. Sfiora più volte il gol.: apre le marcature dopo esser andato vicino al gol più volte. Si fa trovare sempre pronto al momento giusto.(dal 23' s.t: tiene su la squadra quando serve): assente per gran parte della gara, poi approfitta dell'errore di Klavan e serve la palla vincente a Piccoli.: chiede ai suoi sacrificio ed intensità ed è quello che trova. L'inserimento di Bastoni è stata la svolta della partita. Nel finale per poco non trova la beffa ma l'importante era portare a casa tre punti d'oro in ottica salvezza.