Prosegue la preparazione dello Spezia in vista del match casalingo di lunedì contro la Fiorentina. Seduta tattica oggi per la squadra di Thiago Motta che ha lavorato su situazioni offensive per poi chiudere con una partitella a campo ridotto. Lavoro personalizzato per Giulio Maggiore, mentre Sher e Bastoni hanno proseguito con i rispettivi programmi di recupero.