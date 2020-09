Lo Spezia sogna Fernando Llorente. E - riporta il Corriere dello Sport - nelle ultime ore ci si sta avvicinando a vederlo trasformare in realtà. Già, perché i liguri, per convincerlo gli hanno offerto un ricco biennale (seppur ridimensionato rispetto al presente), oltre ad una centralità pressoché totale all’interno del progetto guidato da Italiano. Il Napoli, club d’appartenenza, potrebbe in qualche modo contribuire per cancellare l’ingaggio di un giocatore finito ai margini di tutto.