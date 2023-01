Al termine della gara del Dall'Ara tra Bologna e Spezia ha parlato Fabrizio Lorieri, collaboratore di mister Luca Gotti. Questa la sua analisi ai microfoni di DAZN:



"Avevamo già avuto delle difficoltà durante la settimana, con qualche giocatore che si è fermato. Secondo me abbiamo interpretato la partita in maniera giusta all'inizio, poi abbiamo avuto la sostituzione forzata di Kovalenko e altre situazioni in partita per cui siamo dovuti intervenire cambiando dei giocatori. Tutto sommato abbiamo fatto quello che potevamo fare, anche se questa è una sconfitta che non ci fa piacere. Abbiamo avuto anche l'occasione per pareggiare con Gyasi, abbiamo cercato di fare il massimo che potevamo."



MOUTINHO - "Dovrà fare esami più approfonditi. Abbiamo dovuto sostituire anche Holm e Reca per problemi fisici che si portavano dietro e che gli hanno impedito di terminare la partita."



NZOLA FUORI - "E' un insieme di fattori, mancano altri giocatori come Bastoni, Ekdal e ovviamente Nzola, che è l'elemento di cui in questo momento sentiamo di più l'assenza. Si sente quando non ci sono."



SHOMURODOV - "Il mercato è sempre un momento in cui ci sono aspettative, la società sta lavorando e sono loro che si occupano di questo aspetto. Il periodo del mercato è sempre particolare, si spera sempre che finisca il più presto possibile per tornare a concentrarsi sul calcio giocato".