Giulio Maggiore, centrocampista dello Spezia, parla a Il Secolo XIX della sua situazione sul mercato e del futuro: " Le voci di mercato sulla SPAL? Ci sono state dinamiche che facevano pensare che non rimanessi allo Spezia. La SPAL aveva mostrato interesse, ma la trattativa alla fine non si è conclusa. Al termine del mercato il direttore Angelozzi ha deciso di tenermi qua e abbiamo concordato il rinnovo per cinque anni, per questo voglio cogliere l'occasione per ringraziarlo aver aver dato questa possibilità".