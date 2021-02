Autore del primo gol dello Spezia al Milan, Giulio Maggiore parla a Dazn al termine della partita: "Bisognava andare forte oggi, contro queste squadre bisogna andare più forti di loro. Abbiamo sofferto poco, abbiamo ottenuto un risultato che ci fa lavorare sereni in settimana. Ero tifoso interista? Continuo ad essere simpatizzante dell'Inter, ricordo il Triplete. Una vittoria importante per noi, vediamo se sarà una vittoria importante anche per l'Inter domani. Italiano è sempre un martello, in settimana ancora di più: tiene il gruppo concentrato e carico, i risultati si vedono in campo. Migliorare sul tiro? Posso essere un po' più lucido, devo lavorare su questo. Arrivo spesso in area, fare qualche gol in più sarebbe tanta roba. Tifosi? Mi immaginavo lo stadio con i tifosi, non so cosa sarebbe potuto succedere con questa vittoria".