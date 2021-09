Giulio Maggiore, centrocampista dello Spezia, parla ad Acspezianews.it, a margine del Premio Scarabello: “Gli ultimi due anni sono stati bellissimi: ora ripartiamo con un nuovo ciclo. L'intento principale, naturalmente, è quello di raggiungere la salvezza: lavoriamo per questo, anche se ci vorrà tempo visti i molti volti nuovi. Capitano dello Spezia? Un'emozione unica, che dall'esterno è difficile capire. In futuro mi piacerebbe diventare il Totti di questa squadra: sarebbe un bel pensiero, ma ci sono molte incognite e le cose variano di anno in anno. Il 'Picco'? Siamo contenti di tornare allo stadio con i tifosi: non vediamo l'ora di giocare e poter gioire insieme a loro”.