Daniel Maldini riparte dallo Spezia, dove è arrivato in prestito dal Milan. Il trequartista si presenta in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.



PRIMA AVVENTURA LONTANO DAL MILAN - "Lasciare casa è complicato ma avevo bisogno di giocare, di nuovi stimoli".



QUATTRO SQUADRE DI A USCITE AL PRIMO TURNO DI COPPA ITALIA - "Non c'è tempo, bisogna partire forte. Prima facciamo e meglio è. La Coppa Italia ha visto uscire alcune squadre, nessuno vuole perdere ma ce la metteremo tutta".



TRE GIOCATORI IMPORTANTI HANNO SCELTO LO SPEZIA - "Stiamo cercando di alzare sempre più l’asticella ed essere sempre più competitivi e portare a casa punti importanti".



SAELMAEKERS DICE CHE HA IL TALENTO PER VINCERE IL PALLONE D'ORO: ALLO SPEZIA PER SBOCCIARE? - "Ho scelto lo Spezia anche per questo, per avere più minuti e continuità. Ora stiamo lavorando con il gruppo, spero di trovare presto la forma fisica giusta".



GRUPPO PRONTO? - "Io sono arrivato per ultimo, ma ho trovato i compagni competiti e pronti, sono sicuro che lo saremo anche per la sfida di sabato contro l’Empoli".