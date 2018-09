Pasquale Marino, allenatore dello Spezia, parla dopo la vittoria sul Brescia: "I ragazzi hanno reagito immediatamente, in quel frangente abbiamo avuto qualche problema, ci siamo un po’ allungati e abbiamo rischiato qualcosa. Abbiamo chiuso in crescendo il primo tempo, la squadra ha giocato molto bene. Poi abbiamo avuto una partenza non bellissima nel secondo tempo, la squadra ha cercato di proporsi bene. È una vittoria di carattere, importante. La squadra è stata già compatta, non abbiamo lasciato spazio ai centrocampisti. Sapevamo di poter creare qualcosa alla fine e così è stato. I tifosi? Sicuramente hanno dato una mano nel momento di difficoltà. Non era facile oggi con quel gol a freddo, i tifosi hanno avuto una bella passione. Dobbiamo lavorare bene perché sappiamo che tanti ragazzi sono arrivati strada facendo, dobbiamo portarli tutti alla stessa condizione".