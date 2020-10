Oggi Lady Radio ha intervistato il, che ha parlato così della squadra bianconera tra inizio di campionato, obiettivi e incognita Covid:"La soddisfazione è aver visto la squadra portare avanti i precetti del nostro allenatore, che lo scorso anno ha ottenuto la A meritatamente e che ora sta imponendo le sue idee: i giocatori sono molto presi. Le assenze? Il Covid è un problema per tutti, per una neopromossa è ancora più serio, soprattutto quando vengono colpiti titolari come Marchizza.Il 20 agosto abbiamo finito il campionato scorso, ma il 3 settembre la squadra era di nuovo in campo. Non c'è stato adeguato riposo né preparazione, e per questo abbiamo subito una serie di infortuni che ci stanno condizionando. Partiamo dal presupposto che bisogna convivere con le difficoltà, e la prossima per noi è come se fosse la finale della Coppa del Mondo"."Siamo determinati e combatteremo con tutto ciò che abbiamo. Il torneo è tostissimo: ci sono società consolidate che partono con vantaggi oggettivi, ma allo stesso tempo dovremo fare di tutto per salvarci, come quasi accaduto lo scorso anno quando stavo al Lecce".Sugli ultimi acquisti: "Il mercato dello Spezia è stato incentrato su giocatori che vanno raffinati, su chi cerca il riscatto e vuole di imporsi. Agudelo rientra tra questi: il suo primo anno in Serie A non è stato particolarmente buono, ma ha qualità tecniche importanti e può crescere. Ci abbiamo puntato perché pensiamo possa darci il suo contributo".