Nel pre partita di Spezia-Cagliari il ds bianconero Meluso ha commentato così la convocazione di Ricci in Nazionale: "E' una grande soddisfazione per tutti noi, un traguardo che il giocatore vuole condividere con la squadra e con la società. Dopo tantissimi anni un giocatore dello Spezia viene convocato in Nazionale" sono le sue parole a Sky Sport.